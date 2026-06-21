Число пострадавших при столкновении поездов в Англии увеличилось до 100 человек

Фото: ТАСС/ЕРА/TOLGA AKMEN

Количество пострадавших при столкновении пассажирских поездов в Англии увеличилось до 100 человек. Об этом сообщил заместитель начальника службы скорой помощи Восточной Англии Пол Гейтс. Его слова передает ТАСС.

По его словам, всего в 6 медучреждений были госпитализированы 64 человека. На данный момент известно, что 11 граждан получили очень серьезные травмы, еще 32 человека серьезно пострадали.

Помимо этого, 57 человек получили незначительные повреждения. Им или оказали помощь на месте, или их госпитализировали при необходимости.

Инцидент произошел вечером 19 июня возле английского города Бедфорд. По данным СМИ, оба поезда направлялись на вокзал Сент-Панкрас в Лондон. Один из поездов ехал к пункту назначения из города Ноттингем, второй – из Корби.

В результате первый состав остановился из-за сбоя системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае прохождения на красный сигнал, а второй на этом фоне врезался в хвостовую часть первого поезда.

Изначально сообщалось, что более 80 человек получили ранения, машинист одного из составов погиб.

