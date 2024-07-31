Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дорожный каркас Москвы постоянно улучшается, у жителей появляются новые варианты маршрутов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Улучшаем дорожный каркас Москвы – создаем удобные транспортные связи", – написал он.

Мэр Москвы рассказал, что сейчас на 75% готов прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД, а в данный момент без остановки движения поездов строится эстакада над железнодорожными путями. Новый маршрут позволит водителям не делать крюк на этом участке и снизит загруженность на Каспийской улице.

На 58% выполнена транспортная развязка в районе станции метро "Корниловская". Сейчас рабочие прокладывают путепровод и работают с коммуникациями. Новая развязка откроет прямой выезд с Калужского шоссе к метро и крупному ТЦ, что снизит нагрузку на развязке между Калужским шоссе и МКАД, рассказал Собянин.

Градоначальник сообщил, что на 75% был построен автомобильный мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Многотонная конструкция уже соединила два берега, сейчас рабочие заняты строительством подъездных путей и подземного перехода.

Открытие моста позволит установить прямую связь между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники. Их жители смогут комфортно добираться до станции БКЛ "Мнёвники", а территория Мнёвниковской поймы будет интегрирована с Национальным космическим центром.

Ранее Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построено 1 360 километров новых дорог – крупных городских магистралей, развязок, подъездов к станциям метро и местных проездов. Градоначальник отметил, что в этом году планируется сдать в эксплуатацию еще 95 километров дорог, в том числе более 40 искусственных сооружений, таких как путепроводы, пешеходные мосты и переходы.

