Минобрнауки РФ не планирует вводить оценки за поведение в вузах

Фото: depositphotos/kasto

Министерство науки и высшего образования РФ не собирается вводить оценки за поведение в подведомственных университетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом Минпросвещения РФ планирует ввести оценку за поведение учеников с 1 по 11 классы. Данная инициатива вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

При этом апробация оценки поведения уже проходит в РФ с начала 2025/26 учебного года. В ней участвуют 89 школ из 7 пилотных регионов страны. Каждая из организаций выбрала один из 3 предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана наиболее удобная модель.

Ранее в Госдуме предложили ввести единую спортивную форму в школах. Запрос о введении формы был направлен в Минспорт России. Также парламентарии считают необходимым включить выполнение учащимися нормативов испытаний комплекса ГТО обязательным и физкультуру в перечень учебных предметов обязательных к изучению.