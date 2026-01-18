Минпросвещения РФ планирует ввести оценку за поведение с 1 по 11 классы

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпросвещения России планирует ввести оценку за поведение учеников с 1 по 11 классы. Инициатива вступит в силу с 1 сентября 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс", – отметили в министерстве.

Апробация оценки поведения уже проходит в РФ с начала 2025/26 учебного года, в ней участвуют 89 школ из семи пилотных регионов страны. Каждая из организаций выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель.

В Госдуме предложили платить учителям не ниже 200% средней зарплаты по региону. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

В ГД также выступили с предложением преобразовать должность классного руководителя в российских школах и закрепить за ним статус наставника, освободив таким образом от предметной нагрузки.