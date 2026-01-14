Минпросвещения РФ готово рассмотреть идею о новых функциях классных руководителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ готово проанализировать предложение о преобразовании должности классного руководителя в школах с учетом действующих нормативных актов и текущей образовательной практики, если оно будет официально направлено в ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

При этом на текущий момент инициатива о наделении классных руководителей статусом наставника и их освобождении от предметной нагрузки в министерство не поступала.

С этой идеей ранее выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову. Депутат считает, что время классных руководителей должно быть посвящено работе с учениками, мониторингу их психологического состояния, а также организации воспитательного процесса через классные часы и прочие тематические мероприятия.

По его мнению, это позволит педагогу-наставнику сфокусироваться на анализе и формировании здорового микроклимата в классе, профилактике социального отчуждения и буллинга.