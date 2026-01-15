Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 15:36

Мэр Москвы

Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школа на 600 мест появилась в столичном районе Богородское в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

Новый учебный корпус возвели в Тюменском проезде и органично вписали в уже существующую застройку микрорайона. В образовательном учреждении предусмотрели разделение потоков, чтобы младшеклассники и ученики средних и старших классов имели отдельные входы и блоки.

В школе удалось создать современное образовательное пространство, включая универсальные и специализированные кабинеты, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, спортзал и медблок.

По словам Собянина, открытие школы значительно повысит уровень комфорта для семей с детьми, так как учреждение находится рядом с жилыми домами, в том числе новостройками по программе реновации.

"Сейчас в Восточном округе возводят 14 социальных объектов, из них 10 – образовательные почти на 3 тысячи школьных и дошкольных мест", – отметил градоначальник.

Ранее стало известно, что в ТиНАО с 2024 года появилось 34 образовательных объекта. Кроме того, за прошлый год там возвели 15 школ и детсадов. В них удалось создать более 11 тысяч мест для учащихся. Новые объекты возводят за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств.

Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика