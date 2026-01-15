Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школа на 600 мест появилась в столичном районе Богородское в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

Новый учебный корпус возвели в Тюменском проезде и органично вписали в уже существующую застройку микрорайона. В образовательном учреждении предусмотрели разделение потоков, чтобы младшеклассники и ученики средних и старших классов имели отдельные входы и блоки.

В школе удалось создать современное образовательное пространство, включая универсальные и специализированные кабинеты, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, спортзал и медблок.

По словам Собянина, открытие школы значительно повысит уровень комфорта для семей с детьми, так как учреждение находится рядом с жилыми домами, в том числе новостройками по программе реновации.

"Сейчас в Восточном округе возводят 14 социальных объектов, из них 10 – образовательные почти на 3 тысячи школьных и дошкольных мест", – отметил градоначальник.

Ранее стало известно, что в ТиНАО с 2024 года появилось 34 образовательных объекта. Кроме того, за прошлый год там возвели 15 школ и детсадов. В них удалось создать более 11 тысяч мест для учащихся. Новые объекты возводят за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств.

