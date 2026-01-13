Свыше 30 объектов образования построили в ТиНАО за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы построили 34 образовательных объекта с начала 2024 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это одни из самых активно развивающихся столичных округов.

"Только в 2025-м появилось 15 школ и детских садов. В них удалось создать более 11 тысяч мест для учащихся. Новые объекты возводят за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств", – отметил Ефимов.

Он также добавил, что прилегающую к объектам территорию комплексно благоустраивают, например высаживают деревья и разбивают газоны.

Новые образовательные объекты становятся частью активно развивающейся территории. Застройщики строят детские сады и школы в рамках единого жилого квартала.

В частности, в одном из жилых комплексов Коммунарки в 2026 году построили и открыли уже две школы и один сад. В совокупности в них занимаются 2 520 учащихся. Здесь сформированы современные образовательные пространства, а также благоустроена территория, школьные стадионы, игровые и спортивные площадки.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что одна из построенных школ расположилась по улице Большое Понизовье. Ее здание представляет собой сочетание двух квадратных объемов, где в одной части размещается блок начальной школы, в другой – средних и старших классов.

"Еще одна школа, также рассчитанная на 1 150 учеников, имеет Г-образную форму. В правом крыле расположены кабинеты для старших и средних классов, а в левом – для младших. Центральная часть обоих зданий отведена под общешкольные помещения", – сказал Овчинский.

Всего в составе этого жилого комплекса возвели восемь детсадов почти для 1,8 тысячи воспитанников, строится еще три детских сада на 720 мест.

Строительство объектов контролировал Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, суммарно состоялось около 340 выездных мероприятий.

Ранее Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Александры Монаховой в Коммунарке. Мэр подчеркнул, что здесь есть все для прекрасной учебы. В настоящий момент учебный корпус заполнен не полностью, однако к 1 сентября классы будут полными.

Кроме того, со школой сотрудничает ряд вузов, таких как МФТИ, МИФИ, Сеченовский университет и другие. Это может помочь школьникам при выборе будущей специальности.