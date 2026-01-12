Форма поиска по сайту

12 января, 15:17

Город

Документы по 33 проектам КРТ утвердили в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 2025 году утвердили проекты планировки территорий (ППТ) еще по 33 площадкам, реорганизация которых проводится по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего с начала программы КРТ документы утверждены более чем по 70 проектам, которые реализуются на площади более 585 гектаров. По ним появятся порядка 12,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

По 33 проектам КРТ на участках общей площадью 165 гектаров возведут свыше 2,8 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе свыше 1,75 миллиона "квадратов" жилья и более 1 миллиона "квадратов" объектов социальной, производственной и другой инфраструктуры, рассказал вице-мэр.

В результате появится более 18,2 тысячи рабочих мест. Благодаря соблюдению принципа грамотного соотношения масштабов застройки и свободных пространств территории станут привлекательными для жизни, работы и отдыха, подчеркнул Ефимов.

Кроме того, в рамках 33 проектов КРТ появятся школы и детские сады на 5 750 и 2 125 мест соответственно и 4 физкультурно-оздоровительных комплекса, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в Западном Дегунине возведут детскую школу искусств и поликлинику, а в Тропареве-Никулине – подстанцию скорой помощи. При этом лидером по ППТ стал ВАО, в котором утвердили документацию по 6 проектам в районах Ивановском, Измайлово, Соколиная Гора и Преображенском, добавил Овчинский.

Ранее стало известно, что в районе Южное Тушино по программе КРТ построят дома для переселения по реновации. Они появятся рядом со станцией метро "Сходненская" в квартале старых пятиэтажных зданий, которые планируется демонтировать.

Сергей Собянин рассказал о планах развития 20 площадок КРТ в Москве

