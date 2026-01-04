Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 13:49

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о завершении строительства нового детского сада в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы. Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Он рассказал, что здание появилось рядом с жилым комплексом на Полярной улице. Шесть домов, которые там расположены, были переданы под заселение в рамках программы реновации.

В детском саду есть девять групп для дошкольников всех возрастов. В каждой из них сделали раздевалку, игровую комнату, спальню и буфет. Кроме того, дети смогут посещать физкультурный и музыкальный залы. Предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

Также площадки для занятий физкультурой появились во дворе детского сада. Там же есть игровые зоны и места для отдыха с навесами.

По словам градоначальника, этот детский сад стал вторым на Полярной улице. Дошкольные учреждения смогут принять 520 воспитанников. Школа, расположенная недалеко от них готова открыть свои двери для 1100 учеников.

Ранее сообщалось, что образовательный центр на 1 075 мест появится на улице Адмирала Макарова в Войковском районе столицы. Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).

В рамках программы правительство Москвы уже одобрило создание более 2,7 тысячи объектов общей площадью свыше 8,3 миллиона квадратных метров.

Собянин: новые детские сады и крытый каток появятся в Бирюлеве Восточном

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика