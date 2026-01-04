Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о завершении строительства нового детского сада в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы. Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Он рассказал, что здание появилось рядом с жилым комплексом на Полярной улице. Шесть домов, которые там расположены, были переданы под заселение в рамках программы реновации.

В детском саду есть девять групп для дошкольников всех возрастов. В каждой из них сделали раздевалку, игровую комнату, спальню и буфет. Кроме того, дети смогут посещать физкультурный и музыкальный залы. Предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

Также площадки для занятий физкультурой появились во дворе детского сада. Там же есть игровые зоны и места для отдыха с навесами.

По словам градоначальника, этот детский сад стал вторым на Полярной улице. Дошкольные учреждения смогут принять 520 воспитанников. Школа, расположенная недалеко от них готова открыть свои двери для 1100 учеников.

Ранее сообщалось, что образовательный центр на 1 075 мест появится на улице Адмирала Макарова в Войковском районе столицы. Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).

В рамках программы правительство Москвы уже одобрило создание более 2,7 тысячи объектов общей площадью свыше 8,3 миллиона квадратных метров.