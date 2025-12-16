Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 17:21

Мэр Москвы

Собянин: образовательный комплекс построят на улице Адмирала Макарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный центр на 1 075 мест появится на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).

Общая площадь образовательного комплекса и общественно-делового объекта составит около 33 тысяч квадратных метров. В частности, в Западном Дегунине в Ильменском проезде появится общественно-деловой объект с паркингом площадью 15,4 тысячи квадратных метров.

В общей сложности на этих объектах будет создано около тысячи рабочих мест.

В рамках программы правительство Москвы уже одобрило создание более 2,7 тысячи объектов общей площадью свыше 8,3 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в центре столицы построят 5 новых образовательных комплексов. Каждый из них сможет принять более тысячи учащихся. Земельные участки для зданий уже подобраны. Проектирование учреждений находится на завершающей стадии, программа в первую очередь затронет исторический центр города.

Читайте также


мэр Москвыобразованиестроительствогород

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика