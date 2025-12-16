Собянин: образовательный комплекс построят на улице Адмирала Макарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный центр на 1 075 мест появится на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).

Общая площадь образовательного комплекса и общественно-делового объекта составит около 33 тысяч квадратных метров. В частности, в Западном Дегунине в Ильменском проезде появится общественно-деловой объект с паркингом площадью 15,4 тысячи квадратных метров.

В общей сложности на этих объектах будет создано около тысячи рабочих мест.

В рамках программы правительство Москвы уже одобрило создание более 2,7 тысячи объектов общей площадью свыше 8,3 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в центре столицы построят 5 новых образовательных комплексов. Каждый из них сможет принять более тысячи учащихся. Земельные участки для зданий уже подобраны. Проектирование учреждений находится на завершающей стадии, программа в первую очередь затронет исторический центр города.