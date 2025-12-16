16 декабря, 17:21Мэр Москвы
Собянин: образовательный комплекс построят на улице Адмирала Макарова
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Образовательный центр на 1 075 мест появится на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).
Общая площадь образовательного комплекса и общественно-делового объекта составит около 33 тысяч квадратных метров. В частности, в Западном Дегунине в Ильменском проезде появится общественно-деловой объект с паркингом площадью 15,4 тысячи квадратных метров.
В общей сложности на этих объектах будет создано около тысячи рабочих мест.
В рамках программы правительство Москвы уже одобрило создание более 2,7 тысячи объектов общей площадью свыше 8,3 миллиона квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в центре столицы построят 5 новых образовательных комплексов. Каждый из них сможет принять более тысячи учащихся. Земельные участки для зданий уже подобраны. Проектирование учреждений находится на завершающей стадии, программа в первую очередь затронет исторический центр города.