15 декабря, 11:26

Город

Семь новых колледжей появятся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь новых колледжей общей площадью 400 тысяч квадратных метров построят в столице, заявила Москве 24 заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Сейчас в ремонте у нас три колледжа – это 50 тысяч квадратных метров, и планируем строительство семи новых колледжей общей площадью 400 тысяч квадратных метров", – сказала вице-мэр.

Она уточнила, что это будет совершенно другое образовательное пространство, которое составит конкуренцию большинству российских вузов.

Сегодня в колледжах, как отметила Ракова, получаемое образование и навыки приближены к реальным потребностям рынка труда. Большинство образовательных программ пересмотрены совместно с работодателями. Таким образом, молодые люди с первых дней обучения формируют необходимые компетенции.

"Мы сделали ставку на то, чтобы ребята получали сразу несколько смежных специальностей, минимум три и не ниже третьего разряда. Это позволяет им быть более конкурентными на рынке труда и сразу получать достойную зарплату. Мы обновляем всю материально-техническую базу. Все оборудование, которое есть в наших колледжах, такое же, как на реальном производстве", – добавила она.

Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство в Москве 5–6 суперколледжей. Такое название учреждений он объяснил тем, что архитектура и наполнение зданий, условия учебы и качество обучения должны выйти на новый уровень.

Мэр отметил важность востребованности полученного образования на рынке труда, подчеркнув, что 95% выпускников колледжей Москвы работают по специальности.

"Интервью": Анастасия Ракова – о строительстве новых школ и колледжей в Москве

