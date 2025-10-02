Сергей Собянин рассказал о преимуществах обучения в колледжах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил студентов и преподавателей колледжей Москвы с Днем среднего профессионального образования, рассказав о преимуществах обучения в учреждениях.



"Столичные колледжи готовят настоящих профессионалов. Ребята получают востребованную специальность и успешно строят карьеру в родном городе", – написал он в своем канале в MAX.



По словам мэра, в основе обучения в колледжах лежит практика, которой отводится большая часть времени. Оттачивать навыки студенты могут в современных лабораториях, мастерских, а также на площадках предприятий-партнеров. Их число насчитывает уже более 3,8 тысячи.

Как уточнил Собянин, выпускники колледжей успешно трудоустраиваются в течение года после окончания обучения. Приходя на столичные предприятия, они делают город уютнее, комфортнее и красивее.



Мэр Москвы также пожелал студентам успехов, а педагогам – талантливых учеников и высоких результатов.

Ранее стало известно, что количество первокурсников в московских колледжах выросло вдвое за 2 года. Всего там учатся 140 тысяч студентов.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Россия выходит на показатель, который сопоставим с 1970-ми годами – тогда в колледжах училось 4 миллиона студентов. Сейчас по всей стране в учреждениях среднего профессионального образования обучаются 3 миллиона 900 тысяч человек.