140 тысяч студентов учатся в московских колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных колледжах учатся 140 тысяч студентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество первокурсников только за два последних года выросло в два раза. Работает 5 тысяч педагогов, при этом 20% из них пришли из реального сектора промышленности нашего города", – сказала она.

Ракова выразила надежду, что стратегические инвестиции, которые сейчас вкладываются в развитие среднего профессионального образования, дадут возможность детям реализоваться и найти свою нишу.

Она также поздравила всех причастных с Днем среднего профессионального образования, который ежегодно отмечается в России 2 октября.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Россия выходит на показатель, который сопоставим с показателем 1970-х годов – тогда в колледжах училось 4 миллиона студентов. Сейчас в колледжах по всей стране учатся 3 миллиона 900 тысяч студентов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в колледжах Москвы продолжается программа обновления материально-технической базы колледжей. За три года в столице уже обновили и создали с нуля 1,5 тысячи мастерских и лабораторий. Закуплено современное оборудование, отремонтированы помещения.