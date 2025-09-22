22 сентября, 07:15Технологии
В российских колледжах появилась новая специальность по работе с ИИ
В российских колледжах появилось новое направление "Интеграция решений с применением технологии искусственного интеллекта". Это первый опыт системного включения ИИ в программы среднего профессионального образования.
По мнению специалистов, в дальнейшем такие цифровые модули станут необходимыми в разных профессиях. Они отметили, что важно обучать работе с нейросетями и преподавателей.
