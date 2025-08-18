Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Технологический бизнес Москвы показывает устойчивый рост, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр подчеркнуло, что в столице работает больше 140 тысяч организаций в различных сферах, таких как промышленность, научные разработки и информационные технологии. Это 17,5% от всего технологического бизнеса России и 13,2% всех предприятий города. Всего в этом секторе заняты свыше 1,58 миллиона человек.

В 2024 году выручка технологического бизнеса составила 15,6 триллиона рублей, а налоговые отчисления – 835 миллиардов рублей.

Собянин отметил, что компании активно поддерживаются. Например, через платформу i.moscow, порталы mbm.mos.ru и moscow-export.com предприниматели могут получать гранты, консультации, обучение, льготное кредитование, участие в зарубежных выставках и многое другое.

Больше 33 тысяч технологических компаний воспользовались мерами поддержки за 5 лет.

"Москва делает значительную ставку на интеллект, технологии и инновации. И сегодня мы видим результат: больше компаний, рабочих мест, инвестиций и налогов в бюджет", – указал Собянин.

Ранее Собянин рассказывал, что Москва помогает бизнесу выводить инновационные разработки на рынок. Город системно инвестирует в знания, технологии и правовые инструменты для поддержки проектов столичных компаний, это одна из главных задач стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.

Более 1,8 тысячи компаний получили поддержку в сфере интеллектуальной собственности через платформу i.moscow. Среди них, например, компания-разработчик системы для мониторинга состояния нефтегазопроводов, добычных скважин и другой инфраструктуры.

