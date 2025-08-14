Москва заключила более 34 тысяч контрактов с региональными предпринимателями с января

Фото: 123RF/edhar

В период с января по июнь 2025 года московские заказчики заключили с региональными предпринимателями более 34 контрактов на портале поставщиков. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Сумма контрактов составляет 10 миллиардов рублей, что на треть превышает показатель того же периода 2024 года. Самыми востребованными стали строительные и хозяйственные товары, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а также информационно-технологическая продукция, электроника и медицинские изделия.

"По этим категориям заключены контракты на 8,8 миллиарда рублей, что составляет 88% от общего объема заключенных с регионами сделок", – подчеркнула вице-мэр.

Сотрудничество столицы с региональными поставщиками выгодно для всех участников госзаказа, поскольку предприниматели могут участвовать в закупках малого объема и расширении бизнеса, а заказчики могут приобретать необходимые товары и услуги из широкого спектра предложений. Это помогает экономить бюджетные средства и удовлетворять текущие потребности.

"Ключевыми регионами – поставщиками столицы в первом полугодии стали Московская и Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург. С ними провели 82% сделок от общего числа заключенных контрактов на сумму 8,2 миллиарда рублей", – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В столичном департаменте информационных технологий подчеркнули, что портал поставщиков продолжает развиваться для удобства пользователей и обеспечения надежности проводимых операций. Например, при заполнении карточки нового товара нейросеть определит его категорию по загруженному изображению, а также найдет соответствия между похожими предложениями.

Благодаря встроенному API-сервису поставщик может скачать весь каталог или его часть, чтобы проанализировать продукцию и разработать стратегию по участию в закупках.

Чтобы оптимизировать процесс участия в котировочных сессиях, на портале работает бот автоматических ставок. Поставщики принимают участие в нескольких мини-аукционах и не мешают другим пользователям вносить свои ценовые предложения.

Ранее Багреева рассказывала, что число государственных и муниципальных заказчиков на портале поставщиков достигло 60 тысяч. Он привлекает предпринимателей возможностью участвовать в межрегиональных закупках, цифровизацией и оперативностью сделок. Бизнесмены могут выбрать необходимый товар из более чем 3,2 миллиона позиций в онлайн-формате и приступить к его отгрузке сразу после подписания контракта.