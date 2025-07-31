Москва заключила сделки с региональными поставщиками на 308 млрд рублей за полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За первое полугодие 2025 года в Москве заключили с региональными поставщиками контракты на 308 миллиардов рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Это на 66% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

"Чаще всего московские организации приобретали в регионах строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, стройматериалы, а также охранные и противопожарные услуги. На эти позиции пришлось почти 82% от общей суммы контрактов", – передает слова Багреевой портал мэра и правительства Москвы.

Подобное сотрудничество полезно для всех участников, поскольку предприниматели могут выйти на крупнейший рынок в стране и масштабировать бизнес, а заказчики получают возможность выбрать те товары и услуги, которые больше всего подходят по цене и качеству. Это не только оперативно удовлетворяет текущие потребности, но и экономит бюджетные средства., подчеркнула Багреева.

Активнее всего со столицей работали поставщики из Московской, Ярославской и Владимирской областей, а также из Татарстана и Санкт-Петербурга, добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Суммарно с ними было совершено 34,5 тысячи сделок на сумму 264,2 миллиарда рублей, что составило 86% от общего объема заключенных с региональными поставщиками контрактов", – резюмировал он.

Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность, столица лидирует в национальном рейтинге прозрачности закупок. Кроме того, московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса благодаря внедрению цифровых технологий, вовлечению малого бизнеса и стандартизации процедур.

Ранее стало известно, что на портале поставщиков Москвы с января по май с предпринимателями из регионов было заключено более 28 тысяч соглашений. Общая сумма договоров составила 7,2 миллиарда рублей, это на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Сейчас на портале представлено более 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков. Ежедневно заключается около 1,5 тысячи контрактов. Больше 90% предпринимателей являются представителями малого и среднего бизнеса.

