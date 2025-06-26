Предприниматели из регионов заключили более 28 тыс контрактов на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале поставщиков Москвы с января по май с предпринимателями из регионов было заключено более 28 тысяч контрактов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития, заммэра Марию Багрееву.

Общая сумма договоров составила 7,2 миллиарда рублей, что на 10,8% больше аналогичного периода 2024 года.

Как отметила вице-мэр, более чем за 12 лет работы портал стал незаменимым ресурсом для бизнеса из разных субъектов страны.

"Чаще всего столичные госучреждения заказывали в регионах строительные, медицинские, хозяйственные товары, включая бытовую технику, а также канцелярские изделия, средства связи и программное обеспечение. На эти категории пришлась почти половина контрактов с региональными поставщиками", – сказала Багреева.

Сейчас на портале поставщиков представлено более 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков. Ежедневно здесь заключают около 1,5 тысячи контрактов. При этом свыше 90% предпринимателей являются субъектами малого и среднего бизнеса.

В свою очередь, руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что в начале июня количество зарегистрированных предпринимателей на портале превысило 375 тысяч. С 2021 года показатель увеличился на 51%.

"Ключевыми регионами – поставщиками столицы за первые пять месяцев этого года стали Московская область, Санкт-Петербург, Рязанская, Нижегородская и Свердловская области. С ними было заключено 17,2 тысячи контрактов на сумму 4,9 миллиарда рублей. Это 61,4% от общего числа сделок с региональными поставщиками на портале", – добавил Пуртов.

Как подчеркнули в столичном департаменте информационных технологий, регулярные обновления и разработка новых сервисов и инструментов платформы повышают удобство работы на портале поставщиков.

Вместе с тем с осени 2022 года с помощью торгового бота на портале поставщиков было заключено более 215 тысяч контрактов. Благодаря этому заказчики смогли сэкономить 11,1 миллиарда рублей.

Торговый бот автоматизирует участие, делая ставки, пока не достигнет установленной поставщиком минимальной цены. Это позволяет предпринимателю участвовать сразу в нескольких сессиях. За пять месяцев 2025 года с помощью бота заключили более 35 тысяч контрактов.