Более 11 млрд руб заказчики смогли сэкономить благодаря боту портала поставщиков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 215 тысяч контрактов было заключено на портале поставщиков Москвы с помощью торгового бота с осени 2022 года. Благодаря этому заказчики смогли сэкономить 11,1 миллиарда рублей. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, торговый бот дает возможность бизнесменам одновременно участвовать в нескольких тендерах. Это позволяет им экономить время, а заказчикам — получать товары или услуги по более привлекательной цене благодаря высокой конкуренции.

"С октября 2022 года, когда бот начал свою работу, по итогам процедур с его применением было заключено 215,1 тысячи контрактов на сумму более 29 миллиардов рублей", – отметила вице-мэр.

Котировочные сессии – это мини-аукционы длительностью 3, 6 или 24 часа. В это время поставщики пытаются перебить предложения друг друга, постепенно снижая начальную цену контракта. Побеждает тот, кто предложит наименьшую стоимость.

Торговый бот автоматизирует участие, делая ставки, пока не достигнет минимальной цены, которую устанавливает поставщик перед началом аукциона. Это позволяет предпринимателю участвовать сразу в нескольких сессиях. За первые пять месяцев 2025 года с помощью бота заключили более 35 тысяч контрактов на сумму, превышающую 5,2 миллиарда рублей.

Как отметил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, за время работы сервиса больше всего им пользовались предприниматели из Москвы и Московской области. Они заключили 122,9 и 40,6 тысячи контрактов соответственно, что составило 76% от общего количества договоров.

"В пятерку лидеров по числу совершенных по итогам работы цифрового помощника сделок вошли также Пермский край, Санкт-Петербург и Псковская область", – добавил он.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для упрощения закупок малого объема. В настоящее время на платформе работают более 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков, а также свыше 370 тысяч предпринимателей по всей стране.

В каталоге продукции представлено более 3,1 миллиона уникальных товаров. Ежедневно на портале заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открывают представительства. Там специалисты обучают работе на платформе, консультируют заказчиков и поставщиков, проводят личные встречи, собирают предложения по улучшению функций и решению технических проблем.

Также пользователи могут круглосуточно обращаться в службу поддержки по единому федеральному номеру 8 (800) 303-12-34 или оставить запрос на сайте.

Ранее стало известно, что 9 компаний получили звание "Поставщик правительства Москвы". Оно подтвердило их надежность как партнеров для московских заказчиков.

Это звание ежегодно получают предприниматели, которые активно участвуют в городских закупках. Такие организации обеспечивают соцучреждения и коммунальные службы необходимыми товарами.