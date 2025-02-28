Посещаемость портала поставщиков выросла в три раза за 5 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В прошлом году портал поставщиков посетили 3,3 миллиона уникальных пользователей. По сравнению с 2020-м посещаемость площадки выросла в три раза, заявила заммэра Мария Багреева.

Она отметила, что в этом году порталу исполнится 12 лет. Он является площадкой для госзакупок межрегионального уровня, и его популярность среди предпринимателей и заказчиков растет. В 2024 году самыми активными пользователями платформы были представители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Перми и Нижнего Новгорода, что составляет порядка 78% от общего числа уникальных посетителей, добавила Багреева.

Регулярно порталом пользуются свыше 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов. Более 365 тысяч поставщиков со всей страны предлагают свои товары, работы и услуги для различных учреждений.

В среднем в рабочее время на платформе заключается два контракта в минуту, уточнил глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов. В прошлом году объем закупок на портале достиг 121,7 миллиарда рублей, что на 20% выше показателя 2023-го.

По словам Пуртова, стать поставщиком на площадке может организация, ИП, самозанятый или частное лицо. Для этого нужно получить электронную подпись и зарегистрироваться.

Между тем почти 90 тысяч контрактов, сумма которых превысила 24 миллиарда рублей, заключили предприниматели на портале с помощью торгового бота в 2024 году. Бот позволяет участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях одновременно. Это, как указал Пуртов, экономит время, упрощает работу и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках.