Рязанская область подключилась к столичному порталу поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рязанская область стала 42-м регионом, заказчики которого подключились к столичному порталу поставщиков. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, передает портал мэра и правительства города.

Государственные и муниципальные учреждения региона получили возможность осуществлять на площадке закупки товаров, работ и услуг, а также обеспечивать собственные нужды, выбирая среди наиболее выгодных условий и самых надежных поставщиков.

По словам Багреевой, портал уже закрепил за собой репутацию эффективного инструмента для проведения закупок и развития конкуренции. Этот сервис также благоприятно влияет на рост межрегионального сотрудничества. В 2024 году свыше 60% закупок на площадке пришлось на заказчиков из регионов, отметила заммэра.

Подключение заказчиков Рязанской области к порталу поставщиков стало возможным после заключения соглашения между министерством имущественно-земельных отношений региона и департаментом столицы по конкурентной политике.

"Уверен, что пользователи из нового региона смогут оценить преимущества работы на межрегиональной платформе. Портал предоставляет предпринимателям гарантированный рынок сбыта производимой продукции, а государственным и муниципальным учреждениям позволяет закрывать оперативные потребности и оптимизировать расход бюджета. Так, в 2024 году заказчики сэкономили в ходе котировочных сессий на площадке более восьми миллиардов рублей", – прокомментировал заключение этого соглашения с Рязанской областью глава департамента Кирилл Пуртов.

В свою очередь, представители департамента информационных технологий Москвы напомнили, что при подключении к порталу регионы получают возможность выбрать способ размещения. Они могут опубликовать закупку и заключить контракт на самой платформе или же предпочесть работать через интеграцию в региональной информационной системе в сфере закупок.

Присоединение регионов к порталу поставщиков позволяет заказчикам привлекать большее количество предпринимателей во время различных процедур, а также позитивно влияет на рост конкуренции и снижение стоимости контрактов за счет более выгодных предложений.

Между тем за шесть лет работы портала число представленных в его каталоге стандартных товарных единиц достигло трех миллионов. Самыми популярными категориями стали строительные товары, медизделия, спецодежда, полиграфическая продукция, школьные учебники и мебель.