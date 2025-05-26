Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В настоящее время в Москве зарегистрировано свыше 927 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что составляет более 85% от общего числа предприятий города и около 14% – от общего количества в России. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

В МСП Москвы заняты 3,4 миллиона человек – 40% от общего числа работающих в городской экономике. При этом более трети работников сосредоточены в IT-сфере, финансовом секторе, строительстве и на производстве. В 2011 году доля МСП в налоговых и неналоговых доходах столичного бюджета составляла чуть больше 10%, а по итогам 2024-го – почти 27%.

В прошлом году субъекты МСП уплатили 1,2 триллиона рублей налогов. Это превысило суммарные платежи от финансово-кредитного сектора и строительной отрасли. В этом году, отметил Собянин, тенденции роста сохраняются. В частности, за четыре месяца текущего года поступления в бюджет Москвы выросли на 8,8% и достигли 519,2 миллиарда рублей. Особенно активное развитие наблюдается в высокотехнологичном секторе, молодежном предпринимательстве и экспортной деятельности.

По словам градоначальника, обеспечивать такой рост позволяет система поддержки и развития бизнеса. Предприниматели могут воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки. По итогам 2024 года различными инструментами был охвачен каждый 11-й бизнес. При поддержке города создано каждое 12-е новое предприятие или ИП.

Москва стала первым российским регионом, где запустили программы льготного кредитования в 2020 году и льготного факторинга в 2022-м. Также стабильно растет интерес к программе поручительств, позволяющей привлекать финансирование даже при недостатке залога.

Одним из получателей поддержки стала компания "Агроноут", специализирующаяся на анализе спутниковых снимков. Система True Fields, основанная на искусственном интеллекте, позволяет с высокой точностью определять плодородные зоны. В этом году организация получила льготный кредит под залог прав на интеллектуальную собственность для расширения бизнеса. Поддержка позволила компании увеличить штат и количество заказов.

При этом столичный бизнес активно развивается не только в России, но и за границей. В этом ему помогает Московский экспортный центр (АНО "МЭЦ"), который в прошлом году способствовал заключению экспортных контрактов на общую сумму более 26 миллиардов рублей. Столичные компании успешно вышли на рынки Белоруссии, Казахстана, Турции, Китая и Египта.

Кроме того, особым спросом со стороны бизнесменов пользуются бесплатные консультации, образовательные и деловые мероприятия, а также электронные услуги и сервисы. Среди получателей – супруги Пекаревы, которые открыли развлекательный комплекс-скалодром. Программа "Прокачай свой бизнес вместе с наставником" помогла паре пересмотреть кадровые решения и лучше посчитать экономику.

Компания "Нейропром" предлагает комплексное решение для компьютерного моделирования механических, химических и физических свойств материалов и сплавов. Проект развивается при поддержке "Академии инноваторов" – городской программы развития технологических проектов. В ее рамках организация провела переговоры с партнерами, подготовила документы для обновления патента и представила свое решение потенциальным заказчикам.

Другой участник "Академии инноваторов" – Марк Петров и его проект Asimov Lab, который помогает преподавателям экономить время на подготовке заданий и помогает студентам лучше готовиться к экзаменам. Пользователь может загрузить собственные материалы или выбрать их из библиотеки учебников на сервисе.

"Нейрографт" – инновационный проект, который направлен на разработку имплантатов для ускоренной регенерации поврежденных периферических нервов. В настоящее время он проходит доклинические исследования и сотрудничает со "Сколтехом" в области 3D-биопечати.

Собянин уточнил, что в бизнесе важны не только знания и финансы, но и помощь в продвижении и повышении узнаваемости. Примером такой помощи стал проект "Сделано в Москве", объединивший более семи тысяч локальных производителей свыше 35 категорий товаров. Пять фирменных магазинов открылись в кластере "Ломоносов" и районных торговых центрах. По итогам прошлого года года содействие проекта помогло предпринимателям продать товары на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Также на портале mos.ru представлено свыше 200 цифровых инструментов для ведения бизнеса. В первом квартале 2025 года ими воспользовались более 700 тысяч раз. Общее число зарегистрированных учетных записей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей превышает 500 тысяч.

В 2024 году самым популярным оказался сервис сверки финансового-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка. Им воспользовались более 1,2 миллиона раз, а всего с момента запуска – свыше 5,9 миллиона.

Для проведения закупок в столице работает портал поставщиков, который объединяет более 370 тысяч предпринимателей со всей страны и предлагает свыше 3,1 миллиона наименований товаров, работ и услуг. Каждый день на платформе заключают порядка 1,5 тысячи контрактов. В прошлом году общий объем закупок превысил более 121,7 миллиарда рублей.

Еще одним ресурсом для взаимодействия бизнеса и города стал инвестиционный портал Москвы. Он предлагает свыше 40 электронных услуг и сервисов. Всего с 2014 года ими воспользовались более одного миллиона раз.

Наиболее популярными стали электронная запись на осмотр объектов торгов, инвестиционная карта Москвы с анализом экономического потенциала площадок и сервис "Московский инвестор". На портале представлено свыше 1,1 тысячи объектов городской собственности и более 1,3 тысячи инвестиционных площадок для развития производств. В прошлом году портал привлек более 4,7 миллиона человек.

С 2019 года в столице работает платформа i.moscow – цифровой двойник Московского инновационного кластера. Там создано более 18 тысяч инновационных проектов, зарегистрировано свыше 200 тысяч пользователей, а в 2024 году через сервисы заключили 45% венчурных сделок и зарегистрировали 33% патентов.

Другая цифровая платформа – "Открытый контроль" – обеспечивает взаимодействие столичных бизнесменов с контрольными органами. Там доступно около 20 сервисов, позволяющих бизнесу получать сведения об обязательных требованиях, консультироваться с контролерами, проводить самообследование и другое. За прошлый год платформу посетили свыше 1,5 миллиона пользователей. За все время ее работы сотрудники 19 контрольных органов провели свыше 110 тысяч профилактических мероприятий.

Мэр напомнил, что 26 мая традиционно отмечается День российского предпринимательства. Он поздравил бизнесменов с профессиональным праздником и поблагодарил их за вклад в процветание города.

Ранее стало известно, что более 1,1 тысячи предпринимателей воспользовались в Москве программой "Инвестиционная упаковка" с момента ее запуска. Из них 285 компаний прошли обучение и создали материалы для привлечения инвесторов. Участником 31-й, итоговой питч-сессии по презентации проекта стал 171 стартап.

Программа "Инвестиционная упаковка" предполагает обучение начинающих бизнесменов, в рамках которого они делают инвестиционную презентацию и финансовую модель стартапа.