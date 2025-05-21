Свыше тысячи бизнесменов в Москве воспользовались программой "Инвестиционная упаковка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 100 представителей бизнеса воспользовались программой "Инвестиционная упаковка" с момента ее запуска, передает портал мэра и правительства Москвы.

Из них 285 компаний прошли практическое обучение и разработали материалы для привлечения инвесторов, а участником 31-й итоговой питч-сессии по презентации проекта, организованной Московским инновационным кластером, стал 171 стартап.

Программа "Инвестиционная упаковка" была запущена в столице в 2021 году. Она предполагает обучение начинающих предпринимателей, в рамках которого они создают инвестиционную презентацию и финансовую модель стартапа для представления их инвесторам. Программа состоит из двух модулей.

Подать заявку на участие в проекте можно в любое время на платформе i.moscow. Теоретический блок открыт для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц со всей России. Практический блок доступен только участникам Московского инновационного кластера.

Как рассказала глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, за время действия "Инвестиционной упаковки" ведомством было сформировано представление о компаниях, которые хотят представить свои проекты инвесторам.

В основном, по ее словам, в их число входят разработчики ПО для бизнеса, медицинских технологий, потребительских товаров и сервисов, а также образовательных и индустриальных технологий.

"Согласно проведенным опросам, средний запрос на инвестиции от компаний – 10 миллионов рублей. Чаще всего в прошлом году участниками программ были компании в возрасте четырех лет и с медианной выручкой в девять миллионов рублей", – добавила Кострома.

Например, в программе участвовала компания, специализирующаяся на производстве моноблоков М1 и М2 для автоматизации кассовых зон и зон самообслуживания. Терминалы, созданные на базе новейших технологий, ускоряют процесс торговли, сокращают очереди и делают покупки более удобными. Блоки разработаны в России специально для использования в точках розничной торговли и общественного питания с высокой проходимостью.

"Инвестиционная упаковка" позволила разработчику обновить свои знания, разработать инвестиционную презентацию и актуализировать цены на продукцию. При этом благодаря Московскому инновационному кластеру компания наладила контакт с одной сетью магазинов и теперь ведет переговоры о поставках моноблоков на кассы.

В проекте также завершил участие разработчик программного обеспечения для управления бизнесом. Его система включает в себя инструменты для управления бизнес-процессами и проектами, поиска документов, анализа задач и оптимизации процессов с использованием искусственного интеллекта. Благодаря полученным знаниям компания смогла улучшить свои навыки в области представления проекта и привлечения инвесторов.

Ранее жителей столицы, только планирующих открыть свое дело, пригласили посетить многоуровневое обучение в рамках Московской недели предпринимательства. Участники узнают, как выбрать подходящую нишу, продвигать продукт и управлять бизнесом, а главное – как избежать ошибок на старте и преодолеть страхи. Образовательная программа ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса.

Также стартует онлайн-курс "Запуск бизнеса", который включает три вебинара – они пройдут 30 мая, 2 и 4 июня.