Число креативных предприятий в Москве выросло на 12% за четыре года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число компаний и предпринимателей в сфере креативных индустрий выросло на 12%, до 113 тысяч, в Москве за четыре года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Только в 2024 году в столице появилось больше 7 тысячи новых креативных предприятий. Самые популярные направления – информационные технологии и видеоигры, мода, кино и анимация", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Креативная индустрия развивается благодаря комплексной поддержке со стороны Москвы. Проекты "Дизайн-цех", "Арт. Практикум" и "Фабрика видеоигр" помогают представителям отрасли заявить о себе, а программа "Креативный маркет" способствует расширению продаж и бренда. Кроме того, благодаря производственным площадкам у компаний и предпринимателей есть пространства для работы с необходимым оборудованием и полезными сервисами.

При этом отдельное внимание город обращает на продвижение продуктов за рубежом.

"В прошлом году при поддержке города предприниматели заключили около 100 международных контрактов и соглашений в сфере креативных индустрий. Общая сумма экспортных договоров превысила 1 миллиард рублей", – указала Сергунина.

Многие документы подписали в рамках таких событий, как форум BRICS+ Fashion Summit, Московская неделя моды, Московская международная неделя кино и другие.

Ранее сообщалось, что с 22 мая по 1 июня пройдет Московская неделя предпринимательства. Ежегодно в этом масштабном мероприятии принимают участие ведущие предприниматели, инвесторы и эксперты. Для участников это стало возможностью обсудить главные бизнес-тренды, развить собственное дело и запустить новые проекты.