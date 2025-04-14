Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская неделя предпринимательства пройдет с 22 мая по 1 июня. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, ежегодно в таком масштабном мероприятии принимают участие ведущие предприниматели, инвесторы и эксперты. Для участников это стало возможностью обсудить главные бизнес-тренды, развить собственное дело и запустить новые проекты.



"Весь город станет большим бизнес-пространством. Жители смогут увидеть, как московские предприниматели развивают экономику столицы и меняют ее облик", – написал Собянин.

В этом году для участников подготовят пять бизнес-треков: предпринимательство, инновации, креатив, детские товары и красота. Мероприятия организуют на таких площадках, как Болотная площадь, "Лужники", кластер "Ломоносов", Центральный парк "Сколково", Цифровое деловое пространство и ЦВЗ "Манеж".



Среди главных событий недели предпринимательства столичный мэр выделил День предпринимательства на Болотной площади 25–26 мая, форум "Бизнес не по-детски" 27 мая, Московский форум франчайзинга 28 мая, конференции Startup Village для технологических стартапов 29–30 мая и Positive Hack Days Fest по кибербезопасности 22–24 мая.



Ранее стало известно, что до конца 2025 года пройдет серия мероприятий в рамках программы поддержки "Креативный бизнес-практикум". Участники проекта узнают подробнее о привлечении инвесторов, продвижении своего бренда за рубежом и обсудят современные тренды. Кроме того, они смогут найти себе деловых партнеров.