Бизнес-практикумы для представителей креативных индустрий пройдут в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Программа поддержки "Креативный бизнес-практикум" доступна для представителей столичной сферы моды и дизайна в городском пространстве "АКИ.лаб". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

В рамках практикума до конца 2025 года пройдет серия мероприятий. Участники проекта узнают подробнее о привлечении инвесторов, продвижении своего бренда за рубежом и обсудят современные тренды. Кроме того, они смогут найти себе деловых партнеров.

"Запланировано больше 10 встреч, первая пройдет 29 апреля", – сказала Сергунина.

Кроме того, гости в ходе одного из мероприятий смогут научиться готовить заявку на регистрацию товарного знака. Также участники обсудят способы выхода компании на рынок, применение инновационных материалов в производстве, торговые пространства Москвы, условия и стоимость аренды, а также плюсы городских ярмарок и фестивальных площадок для повышения продаж.

Предпринимателям из сферы индустрии моды будет доступен фестиваль с презентацией продукции для закупщиков, представителей культурных учреждений и ретейлеров. Также в программе обозначен практикум по использованию нейросети для анализа пожеланий аудитории и оптимизации рабочих процессов.

"Итоги проекта подведут на встрече в конце года. На ней же обсудят перспективные тренды в отрасли", – добавили в столичном департаменте.

Для посещения мероприятий нужна предварительная регистрация на сайте createdin.moscow.

За прошлый год власти Москвы провели свыше 120 проектов для представителей всей креативной индустрии, включая сферы видеоигр, моды, дизайна, музыки, кино и других направлений.

В целом в креативной индустрии столицы заняты почти 1,4 миллиона человек, что составляет 30% от всех трудоустроенных в этом секторе экономики по всей России. Кроме того, развитие творческого предпринимательства является одним из приоритетных для Москвы направлений.

