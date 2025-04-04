Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовал прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды, которая состоится с 28 августа по 2 сентября. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"На неделе моды дизайнеры покажут свои новые коллекции, обменяются опытом, обсудят мировые тренды и смогут договориться о запуске совместных проектов. Для москвичей и туристов эксперты подготовят лекции и мастер-классы", – сказала она.

В этот раз основной площадкой мероприятия станет парк "Зарядье". Прием заявок от представителей индустрии со всей страны и из других стран продлится до 20 мая. Участников определит жюри, оценив оригинальность идеи, концепцию, коммерческий потенциал и возможность серийного производства.

Ожидается, что на мероприятии будет работать открытый маркет, где можно купить аксессуары и одежду. Также горожан ждет фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts, где гости увидят картины российских и зарубежных авторов.

За четыре прошедших сезона мероприятие привлекло свыше 800 дизайнеров. Предыдущая, четвертая неделя моды проходила с 13 по 18 марта 2025 года. Тогда свои коллекции презентовали бренды из 27 регионов России и 9 государств.

В прошлом году столичные власти реализовали свыше 120 проектов для представителей креативной индустрии, включая сферу видеоигр, моды, дизайна, музыки, кино и других направлений. В этой индустрии в Москве заняты почти 1,4 миллиона человек, что составляет 30% от всех трудоустроенных в этом секторе экономики по всей стране.

При этом Москва продолжает поддерживать развитие творческого предпринимательства. Только в 2024 году в городе появилось около 10 новых мер поддержки.

