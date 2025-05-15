Форум "Бизнес не по-детски" пройдет в Москве 27 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Форум "Бизнес не по-детски" пройдет в столице 27 мая. Он организован государственным бюджетным учреждением (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" (МБМ) в рамках Московской недели предпринимательства, сообщается на портале мэра и правительства города.

Мероприятие проведут в зале "Москва" бизнес-пространства "Митинг Поинт" с 11:00 до 19:00. Оно станет площадкой для компаний, которые работают в сфере товаров и услуг для детей. Предприниматели смогут рассказать о своем опыте, узнать о трендах, эффективных инструментах продвижения и успешных бизнес-практиках.

В программу форума вошли выступления ведущих экспертов. Участники узнают секреты мультиформатности в области развлечений от представителя интерактивного музея для детей. Глава продюсерской компании расскажет о создании анимационных персонажей, а эксперт по маркетингу детского питания – о специфике продвижения товаров для родителей малышей.

Особое внимание отведут цифровым технологиям и искусственному интеллекту в продвижении семейных товаров и услуг. В качестве спикеров выступит гендиректор компании, разработавшей приложения для будущих мам, который поделится приемами эффективного диджитал-продвижения.

Также выступления будут посвящены работе с маркетплейсами. Сооснователь сети магазинов для мам и малышей даст советы по эффективному выходу площадки без потерь.

Между тем количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за год выросло на 7%. В настоящий момент в городе работает каждый десятый индивидуальный предприниматель России.

При этом в столице трудятся около 461 тысячи ИП. Бизнесмены создают рабочие места, стимулируют конкуренцию и способствуют увеличению покупательской активности.

