Более 370 тыс предпринимателей зарегистрированы на столичном портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На столичном портале поставщиков зарегистрированы уже свыше 370 тысяч предпринимателей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

"За 12 лет портал поставщиков стал для предпринимателей эффективным инструментом развития бизнеса, который помогает им осваивать новые региональные рынки и находить потребителей для своей продукции среди 58 тысяч заказчиков из 42 регионов России", – напомнила заммэра.

По ее словам, количество организаций, ИП, самозанятых и частных лиц на портале с начала года выросло на 20 тысяч. Активнее всего к площадке подключались представители бизнеса Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области. Их общая доля среди новых пользователей портала превысила 50%.

Кроме того, каталог портала достиг размера в свыше 3,1 миллиона позиций, которые распределены по свыше 13 тысячам категорий. Каждый день там заключаются около 1 500 контрактов. Все процессы, включая публикацию заявки и подписание документов, происходят онлайн.

"Удобство использования делает платформу привлекательной для предпринимателей: их соотношение с заказчиками составляет шесть к одному. Только за первый квартал этого года количество уникальных посетителей площадки составило почти 750 тысяч", – указал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Рост числа пользователей портала позволяет держать высокий уровень конкуренции, чтобы заказчики закрывали свои потребности в товарах, работах и услугах по оптимальным ценам, уверен Пуртов.

В департаменте информационных технологий Москвы напомнили, что столица постоянно совершенствует возможности портала, запущенного еще в 2013 году. В этом играют роль и пожелания самих пользователей площадки.

В частности, при загрузке в каталог новой товарной единицы нейросети сами определят возможную категорию и предложат подходящие характеристики, а бот автоматических ставок позволит принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях.

Кроме того, чат-бот поможет пользователям, ответив на их вопросы, а сервис "Школа поставщика" позволит новичкам площадки пройти бесплатные курсы по пользованию ресурсом.

Ранее стало известно, что объем закупок на портале поставщиков за первый квартал 2025 года превысил 25,5 миллиарда рублей. Всего за три месяца этого года проведено 136,5 тысячи процедур.

Больше всего заказчиков интересовали образовательные и медицинские услуги, средства связи и электроника. Объем таких закупок составил 317,5 миллиона, 158,6 миллиона и 98,2 миллиона рублей соответственно.

