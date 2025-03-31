Более 60 тыс обращений обработал чат-бот столичного портала поставщиков в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Чат-бот столичного портала поставщиков в прошлом году обработал 64 тысячи обращений пользователей, что на 30% больше показателя 2023-го. Об этом заявила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она напомнила, что чат-бот, который помогает участникам закупок ориентироваться на сайте и быстрее находить нужную информацию, заработал на портале поставщиков осенью 2020 года. Рост числа обращений к нему связан в том числе с подключением к площадке новых регионов и увеличением количества пользователей. Среднее время диалоговой сессии за год сократилось почти в два раза.

В 20% случаев, когда появляются нестандартные вопросы, к их решению подключается оператор. Чат-бот фиксирует его ответы и в дальнейшем использует полученную информацию для обработки похожих запросов. Всего цифровой помощник обработал 219 тысяч запросов предпринимателей и заказчиков.

В настоящее время чат-бот может ответить более чем на 600 вопросов, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. По его словам, в 2024 году посетители портала чаще всего запрашивали инструкции для поставщиков по работе на площадке, интересовались участием в котировочных сессиях, регистрацией на портале, расширенной регистрацией с помощью электронной подписи и добавлением товаров и услуг в каталог.

Чтобы обратиться к чат-боту, нужно нажать на иконку со знаком вопроса в левой части экрана. В появившемся окне необходимо выбрать одну из шести популярных тем или задать свой вопрос. Обращения принимаются как в текстовом, так и голосовом формате.

Для ознакомления с возможностями портала департамент информационных технологий внедряет и другие бесплатные сервисы, рассказал замглавы ведомства Роман Урнышев. Например, больше года сервис "Школа поставщика" помогает новым пользователям пройти обучающие курсы и познакомиться с инструментами площадки. Предприниматели могут не только получить необходимые знания, но и потренироваться в условиях, приближенных к реальным.

В прошлом году портал посетили 3,3 миллиона уникальных пользователей. По сравнению с 2020-м посещаемость ресурса выросла втрое, указала ранее Багреева.

В 2024-м самыми активными пользователями портала стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми и Нижнего Новгорода, что составляет около 78% от общего числа уникальных пользователей.