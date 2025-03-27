Информационной системе торгов Москвы исполнилось 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ) исполнилось 20 лет. Заказчики заключили более 5,5 миллиона контрактов за это время, рассказала заммэра Мария Багреева.

Как отметила вице-мэр, система обеспечивает полный цикл закупочных процедур. Благодаря ЕАИСТ заказчики ежедневно заключают более двух тысяч контрактов.

"С ее помощью школы, детские сады, больницы, коммунальные службы, органы власти Москвы планируют закупки, готовят комплекты документов, рассчитывают начальные цены, согласовывают и подписывают контракты", – сказала Багреева.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в системе используются современные отечественные программные решения и применяется 472 комплекта типовой документации. Все это позволяет свести к минимуму вероятность ошибок и обеспечить добросовестную конкуренцию. Система также позволяет правительству столицы оперативно обрабатывать огромный массив данных.

Кроме того, в работу службы технической поддержки ЕАИСТ внедрен искусственный интеллект. Он самостоятельно обрабатывает около 10% обращений. База знаний ИИ содержит почти 1,7 тысячи ответов на вопросы.

Между тем в 2024 году 3,3 миллиона уникальных пользователей посетили портал поставщиков. По сравнению с 2020-м посещаемость площадки выросла в три раза, заявила Багреева.

Самыми активными пользователями платформы были представители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Перми и Нижнего Новгорода, что составляет порядка 78% от общего числа уникальных посетителей. Регулярно порталом пользуются свыше 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов.