Объем закупок на портале поставщиков превысил 25 млрд руб за первый квартал 2025 года

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Объем закупок на портале поставщиков за первый квартал 2025 года превысил 25,5 миллиарда рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Портал поставщиков – это надежный и эффективный инструмент для организации закупок, который дает возможность заказчикам оперативно закрывать свои потребности и приобретать необходимые товары и услуги, а предпринимателям – расширять свой бизнес. За три месяца этого года на портале проведено 136,5 тысячи процедур", – сказала Багреева.

Больше всего заказчиков интересовали образовательные и медицинские услуги, средства связи и электроника. Объем таких закупок составил 317,5 миллиона, 158,6 миллиона и 98,2 миллиона рублей соответственно.

Серьезный объем закупок пришелся на проведение спортивных, туристических и экскурсионных мероприятий, а также услуги в области связи и информационных технологий, указала Багреева.

"Все процессы на портале проходят онлайн, что ускоряет и упрощает заключение сделок. Удобство платформы уже оценили заказчики из 42 регионов России", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В число наиболее активных заказчиков за первый квартал 2025 года вошли компании Москвы и Санкт-Петербурга, которые опубликовали 52,4 и 32,6 тысячи закупок соответственно. В топ-5 также вошли Подмосковье, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Портал поставщиков появился в 2013 году. Он нужен для автоматизации закупок малого объема. Каждый день на платформе заключают около 1,5 тысячи контрактов. На платформе зарегистрировано уже свыше 368 тысяч коммерческих фирм, ИП, самозанятых и физлиц.

В прошлом месяце, в конце марта 2025 года, Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ) исполнилось 20 лет. За все это время заказчики заключили более 5,5 миллиона контрактов. При этом ЕАИСТ обеспечивает полный цикл закупок. Каждый день здесь заключают свыше 2 тысяч контрактов.

