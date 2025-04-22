Количество индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за год выросло на 7%. Об этом сообщил департамент экономической политики и развития столицы.

В настоящий момент в Москве работает каждый десятый индивидуальный предприниматель России. При этом в столице трудятся около 461 тысячи ИП, следует из данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бизнесмены создают рабочие места, стимулируют конкуренцию и способствуют увеличению покупательской активности. Также они могут выбирать наиболее привлекательные направления и форматы деятельности за счет широкого потребительского рынка.

Тем временем город развивает цифровые технологии, которые упрощают процесс регистрации бизнеса, сдачи отчетности, осуществления платежей, ведения бухгалтерского учета и поиска клиентов. Городские меры поддержки также способствуют росту числа ИП. Они включают в себя предоставление грантов и субсидий, а также отсрочку по оплате аренды и консультационную поддержку.

Примерно 142,8 тысячи предпринимателей работают в сфере торговли. При этом почти 80% из них занимаются розничной торговлей. Также 61,1 тысячи ИП заняты в сфере профессиональной, научной и технической деятельности. Вместе с тем 52,5 тысячи предпринимателей работают в сфере операций с недвижимостью. В направлениях информации и связи заняты 35,7 тысячи ИП, а 34,2 тысячи предпринимателей занимаются транспортировкой и хранением.

В числе отраслей, которые продемонстрировали наибольший рост индивидуальных предпринимателей, оказались культура, спорт, организация досуга и развлечений. За год их количество увеличилось почти на 12%. Также в топ-3 вошли операции с недвижимостью (прирост более 11%) и строительство и административная деятельность (прирост почти на 10,7%).

Кроме того, бизнесмены выступают в роли работодателей. По результатам первого квартала текущего года количество сотрудников в их компаниях составило почти 160 тысяч человек, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году.

Ранее стало известно, что число самозанятых в Москве на начало текущего года выросло почти на 350 тысяч и превысило 1,9 миллиона человек. По информации Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2024 году самыми популярными видами деятельности у московских самозанятых оказались пассажирские и грузовые перевозки, доставка, а также сдача недвижимости в аренду и строительство.