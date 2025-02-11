Число самозанятых в Москве превысило 1,9 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве количество самозанятых на начало текущего года выросло почти на 350 тысяч и превысило 1,9 миллиона человек, рассказала руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"В Москве трудятся 16% зарегистрированных в России плательщиков налога на профессиональный доход. За все время действия этого налогового режима, который применяется в столице с 1 января 2019 года, они заработали почти 1,5 триллиона рублей, в том числе 536 миллиардов рублей – в 2024-м", – поделилась вице-мэр.

За все время работы специального налогового режима в столичной бюджет поступило свыше 39 миллиардов рублей налога на профессиональный доход. Например, в прошлом году самозанятые перечислили в бюджет города 15,1 миллиарда рублей.

Также отмечается, что всего в 2024 году клиентам выдали 181 миллион чеков, средний размер которого на конец прошлого года составил 3 152 рубля. Данный показатель свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в столице.

По информации Федеральной налоговой службы, в 2024 году самыми популярными видами деятельности у московских самозанятых оказались пассажирские и грузовые перевозки, доставка, а также сдача недвижимости в аренду и строительство.

Между тем с 2025 года в Москве самозанятые будут работать по новым правилам. Отныне они должны предоставлять отчетность в Росстат, также им рекомендовано подключаться к электронному документообороту (ЭДО).

По словам экспертов, внедрение ЭДО минимизирует бумажный документооборот и автоматизирует процессы подачи данных. Для законопослушных граждан это создает новые возможности, а для нарушителей – серьезные риски, включая доначисление налогов и взносов.