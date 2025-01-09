Самозанятым москвичам рассказали о новых правилах работы с отчетностью

С 2025 года самозанятым в Москве предстоит работать по новым правилам. Теперь они обязаны предоставлять отчетность в Росстат, также им рекомендовано подключаться к электронному документообороту (ЭДО).

Эксперты считают, что внедрение ЭДО минимизирует бумажный документооборот и автоматизирует процессы подачи данных. Для законопослушных граждан это создает новые возможности, а для нарушителей – серьезные риски, включая доначисление налогов и взносов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.