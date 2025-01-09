Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 22:45

Общество

Самозанятым москвичам рассказали о новых правилах работы с отчетностью

Самозанятым москвичам рассказали о новых правилах работы с отчетностью

"Утро": 1 градус тепла ожидается в Москве днем 9 января

Новогодние праздники не повлияют на доходы москвичей

В России начнут присваивать звезды за качество услуг частным клиникам

В Москве работают 165 пунктов сбора елей

Москвичам рассказали, когда нужно выбрасывать елку

Москвичи рассказали, как начинают рабочие будни после праздников

Москвичам рассказали, как вернуться к работе после новогодних праздников

"Доктор 24": врач рассказала, почему панкреатит развивается после новогодних праздников

Новости часа: городские службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

С 2025 года самозанятым в Москве предстоит работать по новым правилам. Теперь они обязаны предоставлять отчетность в Росстат, также им рекомендовано подключаться к электронному документообороту (ЭДО).

Эксперты считают, что внедрение ЭДО минимизирует бумажный документооборот и автоматизирует процессы подачи данных. Для законопослушных граждан это создает новые возможности, а для нарушителей – серьезные риски, включая доначисление налогов и взносов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина КузнеченковаВладимир Дементьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика