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28 декабря, 14:00

Общество

"Доктор 24": терапевт рассказал о полезных привычках, которые стоит внедрить с нового года

"Доктор 24": терапевт рассказал о полезных привычках, которые стоит внедрить с нового года

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Какие 5 простых привычек для здоровья, могут сделать 2025 год успешным и интересным? Почему важно завести дневник? Какое упражнение нужно делать каждое утро в течение 5 минут?

Что означает правило "1+1" в питании, которое нужно соблюдать ежедневно? На эти и другие вопрос в программе "Доктор 24" ответил заведующий выездной медслужбой, врач-терапевт высшей категории, семейный врач Вячеслав Обухов.

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