Москвичи рассказали о своих правилах поведения на корпоративах

66% россиян, согласно опросам, заявили, что в их компании будет новогодний корпоратив, при этом каждый шестой признается, что хотя бы раз ему было стыдно за свое поведение на подобных мероприятиях.

В опросе телеграм-канала "Москва 24" 70% сообщили, что держат себя в руках, а 30% предпочитают веселиться без ограничений. Москвичи на улицах отметили, что важно вести себя прилично на корпоративе.

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