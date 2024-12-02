Эксперт Богачева: сотрудникам не следует злоупотреблять алкоголем на торжестве

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Сотрудникам компаний не стоит злоупотреблять алкоголем на корпоративе. На торжестве необходимо знать меру, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" специалист по деловому протоколу Екатерина Богачева.

"Стоит обратить внимание на количество алкоголя, которое человек сможет принять. Совершенно точно не стоит злоупотреблять алкоголем, потому что это имидж человека, и все-таки после корпоратива тоже существует жизнь, и как смотреть коллегам в глаза, если человек позволил себе лишнего", – отметила она.

По словам Богачевой, случаются ситуации, при которых человек позволил себе неуместное поведение, после чего на следующий день офис это обсуждает. Она посоветовала не делать так, поскольку в офисе нужно работать, а не обсуждать поведение коллег.

Между тем пятница, 22 декабря, стала самым популярным у россиян днем для проведения корпоративов в этом году. Пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий Станислав Грушевский назвал Новый год семейным праздником, отметив, что 29, 30 и 31 декабря на рынке корпоративов происходит спад.

При этом работающие россияне предпочли бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Такую альтернативу выбрали 74% участников опроса. Согласно результатам исследования, только 19% работающих россиян выберут корпоратив. При этом 21% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей, а 20% согласны на премию от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

