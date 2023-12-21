Эксперт рассказал, что пик корпоративов придется в РФ на 22 декабря

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Пятница, 22 декабря, стала самым популярным у россиян днем для проведения корпоративов в этом году. Об этом Москве 24 рассказал пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.

"Корпоративы начинают активно проводить с конца ноября и весь декабрь. Но самыми популярными датами являются пятницы в декабре. И чем ближе к Новому году, тем популярнее", – уточнил он.

Ежегодно самым популярным днем становится пятница предпоследней рабочей недели, которая в этот раз выпала на 22 декабря, указал Грушевский. Он назвал Новый год семейным праздником, отметив, что 29, 30 и 31 декабря на рынке корпоративов происходит спад.

Ранее аналитики выяснили, что около 33% из 1,3 тысячи опрошенных россиян заменили новогодний корпоратив премией. С ужасом об участии в таком мероприятии думают 46% граждан, а 22% рассказали, что раньше относились к новогоднему празднику в кругу коллег хорошо, однако сейчас это стало "обязаловкой".

Вместе с тем стало известно, что 59% россиян пытаются избегать общения с коллегами вне офиса, 41%, наоборот, приветствуют его.



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