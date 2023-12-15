Примерно 59% россиян заявили, что избегают общения с коллегами вне офиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Аналитики выяснили, что 59% опрошенных россиян стараются избегать общения с коллегами вне офиса, 41%, наоборот, приветствуют его. Об этом пишет RT.

Всего в исследовании поучаствовали более 142 тысяч человек. Среди тех, кто готов общаться за пределами офиса, 51% называют коллег хорошими знакомыми, для 25% они являются друзьями, с которыми возможен совместный досуг.

При этом 13% признались, что даже вне офиса встречи с коллегами носят рабочий характер, романтический характер взаимоотношений приемлем для 6%, 5% уточнили, что работают с родственниками, поэтому они и общаются с ними в личной жизни.

Согласно опросу, те, кто не поддерживает отношения с сослуживцами вне работы, назвали ряд причин. Так, 51% четко разделяют личную и профессиональную жизнь, у 29% нет таких сотрудников, которые были бы им интересны. Между тем 16% заявили, что у них достаточно знакомств вне работы, 4% работают удаленно и практически не пересекаются с коллегами.

Говоря о причинах, по которым респондентов раздражает поведение коллег, 49% отметили невежество и хамство, 21% назвали излишнюю навязчивость, 12% – громкие разговоры по телефону, 9% – неуместные фразы в разговоре, просмотр видео со звуком назвали 6%, бестактные шутки в общем чате – 3%.

Кроме того, 88% опрошенных россиян собираются сменить место работы в 2024 году, полностью довольны текущим рабочим местом 11%, передает "Газета.ру".

Исследование показало, что 25% скорее довольны своим рабочим местом, 14% полностью не устраивает их текущая работа, 19% заявили, что скорее недовольны. 31% респондентов оценили свое рабочее место как удовлетворительное.

Среди причин, по которым россиянам не нравится их место работы, 62% назвали зарплату, 48% – задачи, 44% – отсутствие дополнительных бонусов. Также отмечались руководство (38%) и корпоративная культура в компании (34%).

Уточняется, что о смене работы думают 87% опрошенных. Каждый день подобные мысли посещают 41%, несколько раз в неделю – 37%. Около 80% заявили, что примут решение о смене работы, если им предложат более высокую зарплату и дополнительные бонусы (43%). При этом 29% готовы поменять текущее место, чтобы сменить коллектив.

Сменят работу 56%, если им предложат дополнительное профессиональное образование, 38% – обучение английскому языку, ДМС (33%). При этом 76% респондентов хотят кардинально изменить профессию в новом году.

Ранее стало известно, что порядка 33% из 1,3 тысячи опрошенных россиян с удовольствием бы заменили новогодний корпоратив премией. "С ужасом" об участии в корпоративе думают 46% респондентов.

Также 18% россиян из 1,6 тысячи опрошенных будут работать в январские праздники. Среди них – инженеры и рабочие непрерывно действующих производств, работники ЖКХ, аптек, торговли, складов, врачи и медсестры, журналисты, водители, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц.

Более 70% россиян готовы переехать в Москву ради зарплаты в 129 тыс рублей