Около 18% россиян сообщили, что будут работать в новогодние праздники

Фото: depositphotos/Elnur_

Аналитики выяснили, что 18% россиян будут работать в январские праздники. В опросе поучаствовали 1,6 тысячи человек. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что среди них – инженеры и рабочие непрерывно действующих производств, работники ЖКХ, аптек, торговли, складов, врачи и медсестры, журналисты, водители, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц.

По данным исследования, среди мужчин работать будут 20%, среди женщин – 15%.

"Больше всего тех, кто проведет первую январскую декаду на рабочем посту, среди россиян до 34 лет (22%)", – сказано в сообщении.

Помимо этого, четыре из десяти респондентов большую часть новогодник каникул проведут дома. Также 6% будут отдыхать на даче, 6% – в гостях у родственников и друзей.

Между тем путешествие по России запланировали 4%, один из 100 поедет за границу.

Также сообщалось, что порядка 33% из 1,3 тысячи опрошенных россиян с удовольствием бы заменили новогодний корпоратив премией. "С ужасом" об участии в корпоративе думают 46% респондентов.

Накануне Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции пожелал россиянам провести новогодние праздники с семьей. По его мнению, в Новый год нужно уделить больше внимания родным и близким, найти общее дело, к примеру, сходить на выставки, театры, спорт.

Москвичи рассказали, сколько готовы потратить на подарки близким к Новому году