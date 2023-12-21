Предновогодний отпуск планируют оформить 8% россиян

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Предновогодний отпуск планируют взять около 8% россиян. Об этом сообщает Life.ru.

Многие респонденты (53%) ответили, что относятся без негатива к тому, что их коллеги уходят в отпуск в последнем месяце зимы. Четверть опрашиваемых (25%) заявили, что рады за сотрудников, а 9% негативно отнеслись к этому из-за большого объема нагрузки под конец года. Около 5% россиян сообщили, что завидуют коллегам по работе, но 4% будут грустить без них, а еще столько же рады этому обстоятельству.

Также респонденты поделились, чем будут заняты во время отпуска. Многие работники (43%) будут готовиться к грядущему празднику: покупать подарки, украшать елку и встречаться с родными и друзьями, а 34% хотят выспаться. При этом 26% опрашиваемых сообщили, что будут смотреть сериалы и фильмы, 17% собираются сделать ремонт, а 14% человек планируют отправиться на юг с семьей.

Кроме того, примерно 11% россиян пожелали попасть в исторические места, а 9% решили заняться своим здоровьем.

Отметим, что в опросе приняли участие 3 500 человек.

Ранее телеканал Москва 24 выяснил планы зрителей на новогоднюю ночь и спросил, о чем они мечтают, какие подарки собираются дарить и что приготовят 31 декабря. 34% опрошенных поделились, что планируют буквально объесться оливье и селедкой под шубой, в связи с чем "наготовят салатов на три дня".



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