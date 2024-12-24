Депутат Буцкая предложила сделать новогодние корпоративы семейными

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать корпоративы на Новый год семейными.

"Необязательно всех за стол сажать. Соберитесь вместе, где-то плов приготовьте, не знаю, много есть разных развлечений, детей позовите. Вообще самое правильное любое общение внутри даже коллектива – это когда есть возможность позвать семью", – цитирует парламентария радиостанция "Говорит Москва".

Буцкая добавила, что одним из самых ярких воспоминаний ее детства стало время, которое она проводила у своего отца на работе.

Ранее стало известно, что более четверти опрошенных россиян не хочет идти на новогодний корпоратив. Среди причин – нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег.

Больше других от корпоративов отказываются жители Нижегородской, Кемеровской, Московской, Тюменской областей, а также Башкирии.