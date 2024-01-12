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Каждый второй россиянин заявил, что отметит старый Новый год с коллегами. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос, в котором поучаствовали 1 625 россиян в возрасте 25–55 лет.

Отмечается, что 45% из планирующих праздновать уточнили, что будут это делать в офисе после работы или во время обеда. Столько же респондентов собираются пойти с коллегами в кафе, бар или ресторан самостоятельно после работы. Между тем 10% рассказали, что у них традиционный новогодний корпоратив проходит именно в январе и часто приурочен к Новому году по старому стилю.

Аналитики выяснили, что отмечать старый Новый год участники опроса будут в пятницу, 12 января, потому что сам праздник выпадает на выходные. Около 64% заявили, что старая новогодняя традиция помогает им продлить праздничное настроение, 56% она помогает встретиться и пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки, 43% – отдохнуть от рабочих задач, 29% – снять стресс после праздничных каникул, 25% – привыкнуть к рабочей атмосфере, к коллективу.

Ранее сообщалось, что развлекательные мероприятия в рамках программы, приуроченной к празднованию старого Нового года, состоятся 13 и 14 января в столичной усадьбе Деда Мороза. Вход на территорию объекта свободный.

Синоптики подчеркнули, что в ночь на старый Новый год, с 13 на 14 января, в Москве ожидается морозная погода до минус 16–21 градуса. Днем в выходные прогнозируется минус 9–14 градусов.