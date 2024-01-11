Московская усадьба Деда Мороза подготовила программу празднования старого Нового года

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

Развлекательные мероприятия в рамках программы, приуроченной к празднованию старого Нового года, состоятся 13 и 14 января в столичной усадьбе Деда Мороза. Об этом сообщила пресс-служба резиденции.

"Гости увидят театрализованные постановки, выступления музыкальных групп, танцевальные номера, световые и барабанные шоу", – говорится в сообщении.

Также посетители смогут принять участие в интерактивных программах и квестах, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, уточнили в пресс-службе. Подчеркивается, что вход на территорию объекта – свободный. За весь период новогодних каникул в гостях у Деда Мороза побывали свыше 40 000 человек.

В усадьбе напомнили, что гости и жители Москвы могли отправить свои письма новогоднему волшебнику при помощи более 200 тематических почтовых ящиков, которые установили в парках, торговых центрах и культурных учреждениях города.

Также отправить письмо можно было и в метро, а в столичном аэропорту Шереметьево новогодние почтовые ящики появились впервые, отметили в резиденции.

"Ежегодно вместе с друзьями усадьбы Дед Мороз исполняет более 150 желаний для тех, кто особенно нуждается в этом и верит в чудеса", – добавили там.

Также в зимний период резиденция подведет итоги и выберет лучшие письма в двух номинациях. Конкурс проходит до 19 января.

Ранее синоптики подчеркнули, что в ночь на старый Новый год, с 13 на 14 января, в Москве ожидается морозная погода до минус 16–21 градуса.

Около 58% из 1,6 тысячи опрошенных россиян заявили, что будут праздновать старый Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Между тем порядка 13,3 миллиона человек стали участниками городских праздничных мероприятий в новогодние каникулы, сказал Сергей Собянин.



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