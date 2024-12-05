Более 25% опрошенных россиян не хотят идти на новогодний корпоратив

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Более четверти опрошенных россиян не хочет идти на новогодний корпоратив. Среди причин – нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

По словам аналитиков, из 27% отказавшихся идти на корпоратив 2% заявили, что им не нравится отмечать праздники в присутствии начальства, 5% – не любят отмечать праздники с коллегами, еще 14% вообще не пропускают корпоративы, а 6% считают нынешнее время неподходящим для праздников.

Больше других от корпоративов отказываются жители Нижегородской, Кемеровской, Московской, Тюменской областей, а также Башкирии.

Тем не менее три четверти респондентов стараются посещать новогодние мероприятия. Больше всего такую возможность ценят жители Алтайского края, Воронежской и Волгоградской областей, а также Иркутска.

Чаще всего весело хотят проводить время на новогодних елках топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), работники сферы искусства и масс-медиа (40%). Меньше всего хотят появляться на празднике занятые в сфере транспорта и логистики (38% отрицательных ответов), рабочий персонал (36%), сотрудники производств (35%), представители служб безопасности и строители (по 34%), указано в исследовании.

Кроме того, 72% опрошенных признались, что при наличии возможности они бы променяли корпоратив на дополнительную премию. Однако за два года доля тех, кто предпочел бы премию корпоративу, упала на 14 процентных пунктов, уточнили аналитики.

Между тем большинство опрошенных россиян (65%) считают обязательным атрибутом новогоднего офиса традиционную елку, пишет RT со ссылкой на исследования некоторых сервисов.

Второе место по популярности заняли гирлянды (57%), третье – столы с новогодними угощениями (32%). Далее, отмечают специалисты, идут мишура и блестящие украшения (30%), а также подарки (28%). Декорации в стиле зимнего леса и новогодняя музыка (по 23%) также способствуют созданию уютной и праздничной атмосферы в офисе, говорится в опросе.

Менее распространенными, но желаемыми элементами декора оказались новогодние венки (16%), фигурки Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков (17%), календари обратного отсчета до Нового года и тематические постеры (по 11%).

Между тем в Московском метрополитене в преддверии Нового года уже установили 170 инсталляций. Теперь пассажиры могут сделать красивые снимки в фотозонах на станциях "Мичуринский проспект" БКЛ и "Маяковская" Замоскворецкой линии метро. В ближайшее время подготовят еще одну фотозону на станции "Тургеневская" Калужско-Рижской линии, сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.