Психолог Симоченков объяснил, как письмо Деду Морозу поможет распознать проблемы детей

Написание письма Деду Морозу – не просто забавная традиция. Обращаясь к сказочному волшебнику, ребенок может делиться эмоциями и переживаниями, которые не проявляются в обычной жизни. Вместе с экспертом разбираемся, как родители могут использовать такие послания, чтобы лучше понять внутренний мир детей.

О целях и самооценке

Часто подарки и мечты, которые обозначает ребенок в письме к Деду Морозу, указывают на его интересы, амбиции и ценности, рассказал Москве 24 психолог семейного центра "Планета Семьи" Дептруда и соцзащиты населения Москвы Антон Симоченков. По его словам, речь в таких случаях идет как о конкретных вещах, так и об абстрактных желаниях, вроде: "Хочу стать космонавтом" или "Хочу, чтобы все были здоровы".



Антон Симоченков психолог семейного центра "Планета Семьи" Дептруда и соцзащиты населения Москвы Если малыш мечтает стать кем-то в будущем, обсудите его интерес: вместе почитайте книги, посмотрите фильмы или придумайте увлекательное занятие. Это вдохновит его и покажет, что вы всегда готовы поддержать его стремления.

Не меньшее значение имеет и то, как в послании описаны отношения детей с близкими, отметил эксперт. В частности, упоминания о семье, друзьях, воспитателях или учителях, как правило, показывают восприятие ребенком окружающих – теплое или, наоборот, тревожное.

"Если ребенок пишет о семье или друзьях, обсудите с ним эти отношения. Поговорите о том, как важно поддерживать близких. Создавайте семейные традиции, чтобы дети чувствовали тепло и заботу родителей", – посоветовал Симоченков.

В свою очередь, в пожеланиях мальчика "быть сильным, как супергерой" или девочки "быть красивой" отражается их самооценка. Упоминая такие моменты в своем письме к Деду Морозу, дети показывают, как они воспринимают себя и чего им не хватает.

"Обязательно хвалите малыша за то, что у него хорошо получается. Если он сомневается в себе, попробуйте вместе найти способы справиться с трудностями – через игры, истории о героях или просто через вашу поддержку", – объяснил психолог.

Тревожные сигналы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Простые детские фразы скрывают за собой глубокие эмоциональные переживания, предупредил Антон Симоченков. Прежде всего, обращаясь к сказочному волшебнику, дети делятся своими страхами и обозначают, с какими конфликтами сталкиваются. На это, в частности, указывают такие фразы, как: "Хочу, чтобы мама с папой не ругались" или "Боюсь монстров в темноте".



Антон Симоченков психолог семейного центра "Планета Семьи" Дептруда и соцзащиты населения Москвы Если малыш высказывает тревогу, создайте дома спокойную и безопасную атмосферу. Это также может быть поводом для обращения за помощью к психологу или медиатору.

Между тем, когда ребенок просит Деда Мороза помочь ему найти друзей или сделать так, чтобы родители проводили с ним больше времени, он пытается восполнить недостаток общения, заметил Симоченков. Тогда помочь ему избавиться от одиночества должны взрослые – например, организовав интересный семейный досуг, объяснил он.

По мнению психолога, важно и то, какое настроение сохраняется на протяжении всего письма. Наличие в нем большого количества рисунков, добрых слов – верный признак того, что ребенок чувствует себя хорошо. Напротив, отсутствие в нем эмоций или каких-либо новогодних желаний – показатель дискомфорта. В таких случаях разобраться в причинах тревоги и найти способы решения проблемы могут специалисты, резюмировал Симоченков.