Психолог Дугенцова: вера в Деда Мороза до 7 лет – это нормально

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вера в Деда Мороза является важной составляющей зимних праздников для детей. Уверенность в существовании новогоднего волшебника до семилетнего возраста является нормой, рассказала в беседе с Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова.

Тем не менее с наступлением школьного возраста дети начинают интересоваться все большим числом вопросов и зачастую узнают правду о существовании Деда Мороза через общение с одноклассниками. Когда ребенку все же становится ясно, что на самом деле старца нет, родителям необходимо открыто поговорить с ним об этом, подчеркнула специалист.

"Садитесь и разделяете с ребенком это состояние. Говорите: "Да, тебе обидно, что так произошло. Давай с тобой разберемся. Хотелось поддержать тебя, хотелось, чтобы было волшебство в твоей жизни. Волшебство действительно существует в твоей жизни, в жизни любого человека в виде исполнения желаний, но немножечко по-другому, нежели это делает Дед Мороз", – рекомендовала Дугенцова.

По словам психолога, в подобной ситуации особенно важно поддержать доверительные отношения с ребенком. Ему необходимо объяснить, что волшебство не исчезнет из жизни вместе с образом Деда Мороза, а просто примет ту форму, которую ребенок теперь сможет разделить вместе со своей семьей.

Ранее психолог Ольга Алмазова дала семь советов, которые помогут вернуть новогоднее настроение. Для начала эксперт рекомендовала воздействовать на свои органы чувств. Так, по ее словам, можно расставить по дому блюдца с апельсиновым или пихтовым маслами, которые наполнят жилище приятными новогодними ароматами.