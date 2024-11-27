Психолог Алмазова: ароматы, кино и музыка помогут вернуть новогоднее настроение

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Психолог Ольга Алмазова дала семь советов, которые помогут вернуть новогоднее настроение.

Для начала эксперт советует воздействовать на свои органы чувств. Так, по ее словам, можно расставить по дому блюдца с апельсиновым или пихтовым маслами, которые наполнят жилище приятными новогодними ароматами.

Кроме того, для праздничного настроения можно посвятить один вечер украшению елки под тематическую музыку или фильмы, вроде "Иронии судьбы" или "Елок". Также можно подумать о своих целях на наступающий год.

"Распишите план для их достижения, разбейте его на маленькие шаги. И чем подробнее, тем понятнее вам будет путь до результата", – цитирует психолога Life.ru.

Также Алмазова рекомендует завести адвент-календарь.

"Можно отдельно завести его и для себя, и для ребенка. Но если дети каждый день достают оттуда сладости, вы можете выбрать для себя вариант для взрослых. Например, это адвент-календарь с косметикой, духами", – добавила эксперт.

Помимо этого, по мнению психолога, следует порадовать подарком себя и своих близких. Алмазова отметила, что даже сам процесс упаковки подарков в красочную бумагу уже дарит сильнейший заряд праздничного настроения.

"Мы предвкушаем, как будут рады наши близкие, когда достанут эти коробки из-под елки и откроют их", – поделилась эксперт.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что фильмы и приятные воспоминания могут помочь создать новогоднее настроение. Также, по ее словам, положительно повлиять на праздничный настрой сможет и новогодняя суета. Она рекомендовала больше времени проводить с семьей или друзьями, красиво украсить квартиру и купить подарки себе и своим близким.