Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 28 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в столице в субботу, 28 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от минус 4 до 1 градуса.

Скорость западного ветра составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются переменная облачность без осадков, а также мороз от минус 6 до минус 1 градуса.

Кроме того, днем 1 января ожидается снегопад. Температура воздуха составит от минус 3 до 0 градусов. Тишковец добавил, что сугробы вырастут до 10–12 сантиметров.

